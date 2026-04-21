12:44  21 квітня
Стрілянина і погоня в Одесі: повідомляють про затримання працівників ТЦК
10:56  21 квітня
Зима посеред квітня у Карпатах: на горі Піп Іван сніжить та тримається мороз
09:43  21 квітня
Приносив солодощі та подарунки, а потім зґвалтував 13-річну: на Херсонщині судитимуть 21-річного молодика
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2026, 12:32

Записував усе перед нападом: нові подробиці стрілянини в Києві від МВС

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Телефон нападника, вилучений після його ліквідації, став ключовим доказом у розслідуванні трагедії в Голосіївському районі. Стрілець весь час записував свої дії на диктофон

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами, передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

За словами очільника МВС, конфлікт виник між чоловіком, який проживав на п'ятому поверсі, та його сусідом із шостого. Суперечка між ними тривала вже певний час, а в день трагедії загострилася знову.

Після ліквідації стрільця правоохоронці вилучили його телефон і з'ясували, що він записував свої дії на диктофон.

Ці записи дозволили детально відтворити хід подій. Як зазначив Клименко, чоловік постійно щось бурмотів, однак його слова були хаотичними і складалися у беззмістовні фрази. Ймовірно, він називав свого сусіда "директором", що, за попередніми висновками, його дратувало.

Міністр повідомив, що спочатку стрілець відкрив вогонь із травматичної зброї біля під’їзду. Згодом він повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив помешкання та знову вийшов на вулицю, продовжуючи записувати аудіо.

За попередніми даними, чоловік раніше не мав судимості: кримінальне провадження за статтею про легкі тілесні ушкодження було закрите через примирення сторін. Правоохоронці припускають, що він міг почати запис конфлікту, щоб зафіксувати свою позицію на випадок можливих звинувачень.

Водночас, як зазначив Клименко, у певний момент поведінка чоловіка різко змінилася. За його словами, із записів чути, що стрілець сам зазначав про втрату контролю над собою. Обставини інциденту продовжують встановлюватися.

Нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені. В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця.

Голосіївський стрілець: хто він

За попередніми даними, підозрюваного звати Дмитро Васильченков. Він народився у квітні 1968 року в Москві та має громадянство України.

За інформацією джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, стрілянина в київському супермаркеті сталася за три дні до його дня народження – 21 квітня йому мало виповнитися 58 років.

Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області. У 2015-2017 роках він перебував у Росії (Рязань), користувався російським номером телефону та банківськими сервісами, повідомляє відділ OSINT Телебачення Торонто.

Згодом він повернувся до України та мешкав у Києві неподалік станції метро "Деміївська", поруч із місцем нападу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
