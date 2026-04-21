Записував усе перед нападом: нові подробиці стрілянини в Києві від МВС

Телефон нападника, вилучений після його ліквідації, став ключовим доказом у розслідуванні трагедії в Голосіївському районі. Стрілець весь час записував свої дії на диктофон

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами, передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

За словами очільника МВС, конфлікт виник між чоловіком, який проживав на п'ятому поверсі, та його сусідом із шостого. Суперечка між ними тривала вже певний час, а в день трагедії загострилася знову.

Після ліквідації стрільця правоохоронці вилучили його телефон і з'ясували, що він записував свої дії на диктофон.

Ці записи дозволили детально відтворити хід подій. Як зазначив Клименко, чоловік постійно щось бурмотів, однак його слова були хаотичними і складалися у беззмістовні фрази. Ймовірно, він називав свого сусіда "директором", що, за попередніми висновками, його дратувало.

Міністр повідомив, що спочатку стрілець відкрив вогонь із травматичної зброї біля під’їзду. Згодом він повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив помешкання та знову вийшов на вулицю, продовжуючи записувати аудіо.

За попередніми даними, чоловік раніше не мав судимості: кримінальне провадження за статтею про легкі тілесні ушкодження було закрите через примирення сторін. Правоохоронці припускають, що він міг почати запис конфлікту, щоб зафіксувати свою позицію на випадок можливих звинувачень.

Водночас, як зазначив Клименко, у певний момент поведінка чоловіка різко змінилася. За його словами, із записів чути, що стрілець сам зазначав про втрату контролю над собою. Обставини інциденту продовжують встановлюватися.

Нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені. В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця.

Голосіївський стрілець: хто він

За попередніми даними, підозрюваного звати Дмитро Васильченков. Він народився у квітні 1968 року в Москві та має громадянство України.

За інформацією джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, стрілянина в київському супермаркеті сталася за три дні до його дня народження – 21 квітня йому мало виповнитися 58 років.

Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області. У 2015-2017 роках він перебував у Росії (Рязань), користувався російським номером телефону та банківськими сервісами, повідомляє відділ OSINT Телебачення Торонто.

Згодом він повернувся до України та мешкав у Києві неподалік станції метро "Деміївська", поруч із місцем нападу.