Теракт у Києві: поліцейські втекли під час стрілянини – відео з місця події

У мережі з'явилося відео з місця вчорашнього теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на соцмережі.

На оприлюднених очевидцями кадрах видно, як патрульні реагують на звуки стрілянини та відходять із місця події.

У цей час, за словами користувачів мережі, поруч перебували цивільні, зокрема дитина. Також на відео зафіксовано момент, коли нападник відкриває вогонь по чоловіку, а неповнолітній намагається втекти.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив керівнику Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців і передати матеріали до Державного бюро розслідувань.

"Служити та захищати – не просто гасло. Воно має бути підтверджене діями, особливо в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей", – наголосив Клименко.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

Правоохоронці вивчають усі наявні матеріали, зокрема відео з мережі, та опитують свідків.

У поліції заявили, що зацікавлені в об'єктивному та неупередженому розслідуванні, а його результати будуть оприлюднені найближчим часом.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу щонайменше шестеро людей загинули, ще 14 поранені.

Зловмисник починав рух з вулиці Деміївська, дорогою вбив чотирьох людей. П'ятою жертвою став заручник у супермаркеті "Велмарт". Шостою жертвою стала жінка близько 30 років, яка померла у лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 ККУ – терористичний акт.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.