Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
Українські військові щодня нищать ворожу техніку на фронті. На цей раз прикордонники показали ефектні кадри з Харківського напрямку
Про це повідомляє "Державна прикордонна служба", передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу комендатури швидкого реагування "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України. Вони виконують бойові завдання на Харківщині.
"Під час чергової бойової роботи оператори безпілотників знищили два укриття противника, польовий склад та гексакоптер. Крім того, пошкоджено самохідну артилерійську установку ворога", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники накрили вогнем росіян поблизу Вовчанська.
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