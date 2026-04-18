У Києві чоловік розстріляв кількох людей

В столиці невідомий відкрив вогонь по людях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється. На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД", – повідомили у поліції.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що супермаркет "Велмарт" на Голосіївському проспекті оточено спецслужбами: всередині перебувають заручники – звичайні люди, які прийшли за покупками.

Нагадаємо, в Києві 56-річний чоловік влаштував стрілянину на вулиці та поранив жінку. Інцидент стався на початку квітня вулиці Бучанській.