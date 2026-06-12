В Україні рухнули ціни на пальне: як змінились цінники на АЗС
В Україні у зв'язку з низкою факторів змінюються ціни на пальне. Уряд запровадив заходи для того, щоб не сталось різкого подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 12 червня на українських АЗС середні ціни на пальне такі:
- бензин А-95 преміум – 78,74 гривні за літр;
- бензин А-95 – 75,18 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,71 гривні за літр;
- дизпальне – 82,76 гривні за літр;
- автогаз – 44,70 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
В Україні подорожчала земля: в яких регіонах дорожчеВсі новини »
11 червня 2026, 23:55Інфляція в Україні сповільнилась: що найбільше подорожчало
09 червня 2026, 23:35
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Зіпсовані навчання через отруєння суші: на Харківщині військовий вимагав компенсацію
12 червня 2026, 23:40Житель Херсона перевозив росіян на човні
12 червня 2026, 23:15За добу на Херсонщині росіяни вбили жінку та поранили ще шістьох людей
12 червня 2026, 22:56На Буковині чоловіка під час "вечірки" вдарили ножем у груди
12 червня 2026, 22:55На Львівщині чоловіків "запрошували" за кордон за 17 тисяч доларів
12 червня 2026, 22:35Понад 40 дітей залишаються в заблокованих Олешках без світла та їжі
12 червня 2026, 22:24Майже 230 атак на енергетику: ворог вдарив по ТЕС ДТЕК, є жертви серед персоналу
12 червня 2026, 21:50Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині є загиблий та поранені внаслідок ворожих ударів
12 червня 2026, 21:36У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту
12 червня 2026, 20:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі блоги »