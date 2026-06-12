В Україні рухнули ціни на пальне: як змінились цінники на АЗС

Фото з відкритих джерел

В Україні у зв'язку з низкою факторів змінюються ціни на пальне. Уряд запровадив заходи для того, щоб не сталось різкого подорожчання

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 12 червня на українських АЗС середні ціни на пальне такі:

бензин А-95 преміум – 78,74 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,18 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,71 гривні за літр;

дизпальне – 82,76 гривні за літр;

автогаз – 44,70 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.