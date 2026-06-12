20:57  12 червня
У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту
20:15  12 червня
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
19:47  12 червня
На Рівненщині пес застряг у ямі зі смолою: тварину врятували рятувальники
UA | RU
UA | RU
12 червня 2026, 22:56

За добу на Херсонщині росіяни вбили жінку та поранили ще шістьох людей

12 червня 2026, 22:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж 12 червня армія РФ обстрілювала населені пункти Херсонщини артилерію, зокрема реактивною, мінометною зброєю та БпЛА

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, шість – дістали травм.

Близько 11:00 у Херсоні загинула 73-річна жінка - дрон влучив у її помешкання.

Від безпілотників, що застосовує ворог, три людини у Посад-Покровському, та одна у Новорайську отримали поранення різного ступеню.

Через артилерійській обстріл Комишан постраждав один цивільний.

Також до лікарні доставлено жительку Антонівки, яка отримала важку травму внаслідок підриву на міні-пелюстці.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, сільськогосподарська техніка, службовий та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що з самого ранку 12 червня російські війська продовжують атакувати Херсон. Близько 4:00 окупанти скинули вибухівку з безпілотника на територію одного з ринків у Корабельному районі міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл росіяни Херсонська область
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
В Україні рухнули ціни на пальне: як змінились цінники на АЗС
12 червня 2026, 23:55
Зіпсовані навчання через отруєння суші: на Харківщині військовий вимагав компенсацію
12 червня 2026, 23:40
Житель Херсона перевозив росіян на човні
12 червня 2026, 23:15
На Буковині чоловіка під час "вечірки" вдарили ножем у груди
12 червня 2026, 22:55
На Львівщині чоловіків "запрошували" за кордон за 17 тисяч доларів
12 червня 2026, 22:35
Понад 40 дітей залишаються в заблокованих Олешках без світла та їжі
12 червня 2026, 22:24
Майже 230 атак на енергетику: ворог вдарив по ТЕС ДТЕК, є жертви серед персоналу
12 червня 2026, 21:50
Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині є загиблий та поранені внаслідок ворожих ударів
12 червня 2026, 21:36
У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту
12 червня 2026, 20:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Всі блоги »