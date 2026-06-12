За добу на Херсонщині росіяни вбили жінку та поранили ще шістьох людей
Упродовж 12 червня армія РФ обстрілювала населені пункти Херсонщини артилерію, зокрема реактивною, мінометною зброєю та БпЛА
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, шість – дістали травм.
Близько 11:00 у Херсоні загинула 73-річна жінка - дрон влучив у її помешкання.
Від безпілотників, що застосовує ворог, три людини у Посад-Покровському, та одна у Новорайську отримали поранення різного ступеню.
Через артилерійській обстріл Комишан постраждав один цивільний.
Також до лікарні доставлено жительку Антонівки, яка отримала важку травму внаслідок підриву на міні-пелюстці.
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, сільськогосподарська техніка, службовий та легковий автотранспорт.
Нагадаємо, що з самого ранку 12 червня російські війська продовжують атакувати Херсон. Близько 4:00 окупанти скинули вибухівку з безпілотника на територію одного з ринків у Корабельному районі міста.