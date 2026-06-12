За добу на Херсонщині росіяни вбили жінку та поранили ще шістьох людей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, шість – дістали травм.

Близько 11:00 у Херсоні загинула 73-річна жінка - дрон влучив у її помешкання.

Від безпілотників, що застосовує ворог, три людини у Посад-Покровському, та одна у Новорайську отримали поранення різного ступеню.

Через артилерійській обстріл Комишан постраждав один цивільний.

Також до лікарні доставлено жительку Антонівки, яка отримала важку травму внаслідок підриву на міні-пелюстці.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські приміщення, сільськогосподарська техніка, службовий та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що з самого ранку 12 червня російські війська продовжують атакувати Херсон. Близько 4:00 окупанти скинули вибухівку з безпілотника на територію одного з ринків у Корабельному районі міста.