20:57  12 червня
У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту
20:15  12 червня
Українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині
19:47  12 червня
На Рівненщині пес застряг у ямі зі смолою: тварину врятували рятувальники
UA | RU
UA | RU
12 червня 2026, 22:35

На Львівщині чоловіків "запрошували" за кордон за 17 тисяч доларів

12 червня 2026, 22:35
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Львівщині викрили чергову схему переправлення чоловіків за кордон. Організатором виявився 23-річний хлопець

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

23-річний житель Буковини разом зі спільником намагались переправити "клієнта" до Румунії. Оголошення про "допомогу" в перетені кордону зловмисники публікували у соцмережах. Клієнт звернувся до них наприкінці квітня.

За 17 тисяч доларів організатор розробив детальний план переправлення його на територію Румунії в межах пунктів пропуску. Він надав чоловіку детальні інструкції щодо порядку дій під час переїзду у сусідню державу, а також проінформував як отримати статус біженця на території Європейського Союзу.

Зловмисника затримали під час отримання грошей. Тепер він отримав підозру. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Житомирщині викрили працівників ТЦК на схемі. Фігуранти за хабарі допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації поліція
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
В Україні рухнули ціни на пальне: як змінились цінники на АЗС
12 червня 2026, 23:55
Зіпсовані навчання через отруєння суші: на Харківщині військовий вимагав компенсацію
12 червня 2026, 23:40
Житель Херсона перевозив росіян на човні
12 червня 2026, 23:15
За добу на Херсонщині росіяни вбили жінку та поранили ще шістьох людей
12 червня 2026, 22:56
На Буковині чоловіка під час "вечірки" вдарили ножем у груди
12 червня 2026, 22:55
Понад 40 дітей залишаються в заблокованих Олешках без світла та їжі
12 червня 2026, 22:24
Майже 230 атак на енергетику: ворог вдарив по ТЕС ДТЕК, є жертви серед персоналу
12 червня 2026, 21:50
Понад 50 атак за день: на Дніпропетровщині є загиблий та поранені внаслідок ворожих ударів
12 червня 2026, 21:36
У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту
12 червня 2026, 20:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Всі блоги »