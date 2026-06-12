На Львівщині чоловіків "запрошували" за кордон за 17 тисяч доларів

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

23-річний житель Буковини разом зі спільником намагались переправити "клієнта" до Румунії. Оголошення про "допомогу" в перетені кордону зловмисники публікували у соцмережах. Клієнт звернувся до них наприкінці квітня.

За 17 тисяч доларів організатор розробив детальний план переправлення його на територію Румунії в межах пунктів пропуску. Він надав чоловіку детальні інструкції щодо порядку дій під час переїзду у сусідню державу, а також проінформував як отримати статус біженця на території Європейського Союзу.

Зловмисника затримали під час отримання грошей. Тепер він отримав підозру. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Житомирщині викрили працівників ТЦК на схемі. Фігуранти за хабарі допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.