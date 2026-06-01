Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України

Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відновлення економіки та інфраструктури залишається відкритим

Ілюстративне фото: lexinform

Гучні злочини в Україні останнього часу звертають на себе увагу явною відсутністю страху перед наслідками. У Голосіївському районі Києва 18 квітня чоловік розстріляв на вулиці випадкових перехожих, а потім взяв заручників у супермаркеті. Загинули семеро людей, а терорист був ліквідований. В Одесі 21 квітня поліція зі стріляниною затримала працівників ТЦК, які вимагали $30 тис. у чоловіка. В Одесі та Харкові 23 квітня силовики виявили факти вимагання грошей і тортур громадян під прикриттям мобілізації, а один з ТЦК був перетворений на катівню. Також 15 травня на Хмельниччині чоловік застрелив одного з поліцейських під час перевірки у нього документів на право керування авто. Навіть в "розбірках" між випадковими перехожими в хід йде вогнепальна зброя, як це сталося в Києві 18 травня коли жінка вистрілила в чоловіка за зауваження.

Затримання злочинця. Фото: Національна поліція

Досвід кримінальних 1990-х показує, що для стримування злочинності необхідні: жорсткий контроль над обігом зброї, можливість населення заробляти, стан самого суспільства – його пріоритети та цінності, ефективна робота правоохоронної системи. Наскільки ці аспекти сьогодні реалізуються в Україні?

Мільйони одиниць зброї та страх зубожіння

На думку голови Української асоціації власників зброї Георгія Учайкіна, в Україні найбільша цифра одиниць зброї на душу населення в Європі: 2 млн зареєстрованих одиниць зброї і 5 млн – нелегальної. Про невтішну картину з нелегальним обігом зброї говорить і статистика МВС, яку наводить видання. Якщо у 2021 році у населення вилучили 60 автоматів, у 2022 – 875, наступного року – 1027.

Наступний аспект – великі труднощі з економікою, її залежність від міжнародної допомоги. На сьогодні в Україні зруйновано багато підприємств, у тому числі енергетики та важкої промисловості. Багатомільярдна міжнародна підтримка – це в основному "умовні боргові зобов'язання" та кредити . В цілому за оцінками міжнародних організацій, на відновлення країни необхідно $588 мільярдів і поки не озвучено реального джерела та працюючого механізму звідки та коли надійдуть ці кошти, і чи є гарантії що гроші будуть надані в повному обсязі.

Тим часом важка економічна ситуація створює у громадян побоювання за майбутнє. Зростання цін, безробіття, невиплата зарплат і пенсій – за даними соціологів асоціюється у людей зі страхом голоду. Ще у 2020 році фахівці Інституту соціології НАН України провели дослідження , де на запитання "як ви вважаєте, чого люди зараз бояться найбільше?" – 35% респондентів відповіли, що голоду. До речі, в 2000 році цей показник становив 71,8%. Відзначимо, що страх не мати можливості прогодувати себе і близьких є потужним фактором до скоєння злочинів.

Напад бандитів – ілюстрація. Фото: з відкритих джерел

Партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець вважає, що українській владі вже зараз потрібно дбати про підготовку робочих місць щоб після завершення війни не було складнощів з працевлаштуванням як для цивільних осіб, так і для ветеранів, сотні тисяч яких згодом будуть звільнені зі збройних сил.

"Потрібно готуватися комплексно і заздалегідь, щоб не сталася ситуація, яку побоюються громадяни, що з'явиться величезна кількість безробітних, як кажуть наші правоохоронні органи, з великою кількістю незареєстрованої зброї на руках", – розповів він RegioNews.

Де зароблятимуть ветерани після війни?

Про складну ситуацію з працевлаштуванням в майбутньому говорять і самі ветерани. Адже після завершення військових дій високі виплати військовим (фронтові) припиняться. Відповідно стане питання: як люди будуть отримувати гроші і як буде функціонувати економіка? "Сьогодні нас підтримують. Але якщо це зупиняється, то тоді як? Куди ви підете на роботу? В агро? Так у нас проблема з логістикою, все знищено. Щоб вийти на колишні масштаби потрібно рік – два. Куди підуть люди?" – поділився думкою у відеоінтерв'ю один з військових.

Про проблему працевлаштування ветеранів та неможливість платити їм високі зарплати говорять і в керівництві громад. Для військовослужбовця і його сім'ї, які звикли отримувати в місяць по 50 тис. грн, робота в комунальному підприємстві де зарплата в рази нижча, буде неприйнятним варіантом. Про це нашим журналістам розповів Олександр Кожухов – перший заступник міського голови Білопільської громади Сумської області. Але ж у багатьох населених пунктах, особливо прифронтових, може не бути навіть низькооплачуваної роботи якщо Україна не отримує зовнішньої підтримки.

Староста села Нова Гусарівка Харківської області Володимир Антонов прямо говорить , що чоловікам, які повернуться з фронту, буде важко, і вони будуть розраховувати на підтримку, інакше за що вони воювали? "І вони мають рацію. Однак ветерани зіткнуться з тим, що ми не зможемо їм дати те, що повинні", – зазначив Володимир Антонов маючи на увазі важку ситуацію із зайнятістю в прифронтових населених пунктах. У підсумку багато ветеранів в результаті опиняться перед вибором: йти працювати на низькооплачувану роботу або використовувати бойовий досвід для незаконного заробітку. І не факт що другий варіант виберуть одиниці.

Інтерес криміналу до людей з бойовим досвідом

Тема криміналу з боку ветеранів у суспільстві зі зрозумілих причин непопулярна. Проте проблема має місце бути, про що свідчить безліч випадків як після початку антитерористичної операції в 2014 році, так і в нинішній час.

Ветеран Артем Погорілий. Фото: Facebook Артема Погорілого

На цей рахунок цікава думка ветерана Артем Погорілого – спортсмена (має інвалідність), володаря золотої та срібної медалі на змаганнях Air Force в США, учасника по встановленню командного світового рекорду по стронгмену на міжнародному спортивному фестивалі в Мадриді. За словами Артема, в Україні мобілізувалися як добровольцями, так і не дуже, різні верстви населення серед яких і особи наближені до напівкримінальних формувань – і таких людей він знає особисто. Артем вважає, що ситуація з криміналом з боку деяких ветеранів буде, і навіть є зараз.

"Перший аспект – це невіра у владу в питаннях соціальної підтримки. І в цих умовах зрозуміла спроба криміналу скористатися безвихідністю ветерана, який має досвід, але який психологічно не готовий повернутися до цивільного життя. Чоловік повертається з фронту, а тієї роботи яку він хотів би мати – немає. Або він сам не хоче працювати, а жити за щось потрібно", – розповів він RegioNews.

Артем зазначив, що самі ветерани під різними гаслами іноді об'єднуються в неформальні групи, які хто знає яким чином будуть далі себе позиціонувати і яку діяльність вести.

"І це буде проблемою. Поки це не в такому прояві, тому що як ніяк йде війна. Тому ми обов'язково на всіх зустрічах і заходах, коли стосується цього питання, звертаємо на це увагу", – зазначив він.

Для вирішення проблеми, вважає Артем, ветеранів необхідно максимально соціалізувати і всіляко сприяти з працевлаштуванням. Якщо у людини є досвід володіння зброєю або управління FPV-дроном – залучати до виробництва дронів, створення зброї, інструктажу. І в цьому має бути державна підтримка. Держава робить певні кроки в цьому напрямку, але їх, вважає ветеран, недостатньо. Каже, що нерідксні випадки, коли ветерани гостро потребують роботи, але їм відмовляють.

Так сталося з жителем Миколаєва Семеном Шмельовим, який з 2022 року служив в 36 окремій бригаді морської піхоти, і внаслідок поранення отримав інвалідність III групи за станом психічного здоров'я. В інтерв'ю телеканалу " Суспільне " хлопець розповідав, що роботодавці відмовлялися брати його на роботу коли бачили його медичні документи. При цьому хлопець каже, що з радістю пішов би працювати охоронцем або вантажником, так як йому потрібно годувати дружину та двох дітей.

Серйозні прогалини в правоохоронній системі

Багато правозахисників та силовиків вважають, що найважливішим аспектом у боротьбі з криміналом є стійке функціонування державної системи, зокрема, ефективність роботи правоохоронних органів. Про це свідчить післявоєнний досвід багатьох країн, які після затяжних воєн зуміли побороти злочинність, як, до речі, було і в Україні 80 років тому. Та ж проблема зі зброєю після війни вирішувалася шляхом жорстких судових вироків. У деяких країнах, зокрема близькосхідного регіону, за здачу зброї виплачувалася винагорода. Зрештою, є практика легалізації зброї з подальшою реєстрацією в гільзотеці.

Але наскільки влада в Україні здатна контролювати ситуацію за допомогою правоохоронної та судової системи? Ще до повномасштабної війни аналітики відзначали зростання недовіри до ряду силових структур, в першу чергу до Національної поліції. У судах, залежно від спеціалізації та інстанції, нестача суддів на сьогодні становить від 20% до 60%, а то й більше. В результаті кадровий дефіцит негативно впливає на оперативність і якість розгляду справ, а також на кількість невирішених спорів.

Приватні армії – ілюстрація. Фото: з відкритих джерел

Про слабкість державного контролю говорить таке явище як – наявність приватних армій, які ще до війни сформували для себе представники великого бізнесу і місцеві владні еліти. Подібні силові угруповання легалізувалися як охоронні компанії, громадські організації, всілякі комунальні "варти". Деякі з "кишенькових армій" до повномасштабної війни активно використовувалися в якості тиску на бізнес при рейдерських захопленнях. Відповідно до статистики яку наводить моніторинговий сервіс Опендатабот , з 2015 по 2020 рік кількість рейдерських атак в Україні зросла майже втричі: з 290 до 849.

Затримання рейдерів на Вінниччині. Фото: Національна поліція

Діяли угруповання часто у відкриту серед білого дня. На поле під час збирання врожаю приїжджали озброєні люди і забирали урожай та техніку. Таке сталося в селі Плисків Вінницької області де були затримані 16 озброєних чоловіків, які намагалися заволодіти урожаєм місцевого сільгосппідприємства. В автомобілях рейдерів було виявлено зброю та наркотики. У селі Велика Димерка Київської області поліцейський спецназ затримав 70 озброєних осіб з технікою, які почали відбирати зібраний урожай.

Затримання рейдерів. Фото: Національна поліція

Питання: якщо подібні угруповання не боялися діяти відкрито до війни, що завадить їх розквіту в післявоєнній Україні у разі якщо міжнародна фінансова підтримка на відновлення країни не надійде вчасно і в необхідному обсязі? І чи зможе влада утримати ситуацію під контролем? В цілому, сам факт наявності в державі приватних армій – це результат ослаблення центральної влади, підвищення впливу олігархів та інших "феодалів" на місцях, що в підсумку веде до дроблення системи.

Поза сумнівом, для відновлення держави і стримування криміногенної обстановки в допустимих рамках ключовим є зовнішня міжнародна підтримка. Однак потрібно розглядати і найгірший варіант. Ситуація в світі нестабільна, і не факт що сьогоднішні союзники України в повній мірі виконають раніше озвучені наміри підтримки. Тому державі в плані відновлення слід активно спиратися на власні ресурси – визначити сильні економічні сторони і навколо цього вибудовувати інфраструктуру і організовувати виробництво з урахуванням передового досвіду мікроелектроніки. Але найважливіше – це створення сприятливого "клімату" для розвитку. Мова про контроль за дотриманням законності в усіх сферах, а також організація соціальної підтримки та економіки насамперед у національних інтересах з акцентом на розвиток та покращення якості життя власних громадян. Подібні підходи в результаті перешкодять деградації і криміналу та створять потужний поштовх у відновленні і розвитку країни.