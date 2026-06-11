Пастка "вічного нейтралітету": Європа досі бачить в Україні лише буферну зону

Багато хто в Європі хоче залишити Україні вічну долю бути буферною зоною й єдине завдання – стримувати потенційні навали з північного сходу. Тобто, приєднання України до ЄС і вступ до НАТО прогнозовано будуть наражатися на ще більшу протидію

Багато хто в Європі хоче залишити Україні вічну долю бути буферною зоною й єдине завдання – стримувати потенційні навали з північного сходу. Тобто, приєднання України до ЄС і вступ до НАТО прогнозовано будуть наражатися на ще більшу протидію

Фото: pixabay

Чому б ворожим силам не скористатися ситуацію, та не розхитати політикум та громадськість у країнах Європи? Для цього вони проводять і будуть ще нарощувати інформаційні операції, агентурні дії, прямі політичні втручання для роздмухування цієї тематики в сусідніх з Україною країнах ЄС і НАТО. Особливо, якщо в двосторонніх відносинах з сусідами України є "складні питання" й трагічні історичні епізоди. А в кого з країн-сусідів їх не бувало?! Тому, прогнозовано у формулі миру для України знову зʼявиться з подачі російських спецслужб "постійний нейтралітет" та обмеження суверенного права самим обирати оптимальну модель національної безпеки. Цього не можна допустити. Знову почуєте слова "нейтралітет", "позаблоковість", "постійно нейтральна країна" – знайте: працює ворог!

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