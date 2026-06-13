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13 червня 2026, 00:35

В Україні рухнули ціни на популярну літню ягоду

13 червня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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В Україні місцеві фермери почали активно зменшувати ціни на черешню. Причиною називають великі обсяги імпорту

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 11 червня в Україні черевня надходить у продаж за 70-150 гривень за кілограм. У середньому це на 23% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.

"Поступатися ціною українські садівники змушені з кількох причин. Попри очікування виробників, пропозиція черешні на ринку на сьогоднішній день досить рясна, що і є головною причиною цінового спаду. Крім того, покупці нерідко виявляються незадоволеними якістю місцевої продукції, що також провокує зниження цін у даному сегменті", - кажуть аналітики.

Якщо порівнювати з минулим роком, то зараз черевня на 43% дешевше.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.

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