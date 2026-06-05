Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США

В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа

В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа

Фото з відкритих джерел

В Україні, попри повномасштабну війну, яка триває уже п’ятий рік, триває не тільки політичне, а й економічне життя. І в цьому житті трапляються свої локальні війни, зокрема, судові. Одна із таких воєн зараз розгорілася у столиці.

Там Київський окружний адміністративний суд почав підготовку до розгляду цілої низки позовів, поданих проти Кабінету міністрів і навіть особисто міністра економіки Олексія Соболева. Позови ці стосуються конкурсу, який стосувався угоди про розподіл продукції на одному із найрідкісніших родовищ в Україні, літієвих.

Із українським урядом судиться українська ж компанія, яка брала участь у тому конкурсі. Опонентом вітчизняного бізнес-проєкту є американська корпорація, що додає історії із судовою битвою міжнародного масштабу. В чому ж проблема і хто стоїть за історіями із літієвими родовищами?

Український літій, потрібний усьому світу

Для початку відзначимо, що літій зараз вважається одним із ключових природних ресурсів. Дехто навіть називає його "білим золотом" і "нафтою ХХІ століття". Справа в тому, що літій, як найлегший метал, є просто ідеальним елементом для зберігання енергії, зокрема, електричної. Тож в еру зеленої енергетики, електромобілів та ін. літій та похідні від нього літій-іонні акумулятори стали одним із найважливіших елементів світової промисловості та економіки.

В Україні є відразу чотири літієві родовища. Але, на жаль, два з них недоступні для розробки. Це родовища "Крута Балка" в Запорізькій та "Шевченківське" в Донецькій областях. Зараз території, де вони розташовані, перебувають під контролем російських військ. Тож два інших, на Правобережжі, у Кіровоградській області, набувають ще більшої важливості. І кожне них має свій непростий, а в деяких моментах навіть скандальний бекграунд.

Так, Полохівське родовище біля міста Мала Виска, попри те, що там приватний інвестор встиг пройти міжнародну сертифікацію запасів і уже готувався почати видобуток літію у промислових масштабах, досі не розробляється. Причина тут в рішення Печерського районного суду, який у березні минулого року наклав арешт на 51 земельну ділянку, заблокувавши цим усі роботи.

Вважається, що таким чином родовище хочуть повернути у власність держави, щоб потім виставити на новий, міжнародний конкурс. Зараз же власником є ТОВ "Укрлітійвидобування", яке контролює легендарний Сергій Табалов – представник тієї самої родини, інші представники якої 2012 року стали першими в історії української політики "тушками", обравшись до Верховної Ради від опозиційної тоді "Батьківщини" і відмовившись входити до складу фракції цієї політичної сили.

Українці проти уряду США і Трампа

Історія з іншим родовищем, ділянкою "Добра" біля селища Добровеличківка, є в плані міжнародних аспектів протилежною полохівській. Справа в тому, що конкурс щодо розробки цієї ділянки уже відбувся – і в січні 2026 року Кабмін, після досить затяжного процесу, таки визначив його переможця.

Цим переможцем став американський консорціум Dobra Lithium Holdings JV. А опонентом переможця є якраз українці, ТОВ "Європейський Літій Україна". Втім, українцями їх можна назвати умовно – бо якщо колись цю компанію пов’язували з фаворитом і бізнес-партнером тодішнього президента України Ігорем Кононенком, то зараз компанія належить австралійцям із European Lithium. Хоча простежуються тут і українські сліди, наприклад, колишнього менеджера "Петро-Консалтінг" (так раніше називався "Європейський Літій Україна") Михайла Жернова.

Але значно цікавішим є момент, хто ж перебуває у списку переможців конкурсу, тих самих, у яких хочуть відібрати родовище. По-перше, це американсько-ірландська компанія TechMet, в якій значну частку має Американська урядова корпорація з фінансування міжнародного розвитку. Тобто фактично – федеральний уряд США. По-друге, це давній друг і соратник Дональда Трампа Рональд Лаудер. Точніше, його компанія The Rock Holdings. Ще одним цікавиим співвласником Dobra Lithium Holdings є Катарський суверенний фонд.

Чекаємо на реакцію Білого дому

Тож, як бачимо, в степах під Кропивницьким зійшлися фінансові інтереси серйозних міжнародних структур. За якими стирчать вуха не аби кого, а самого Дональда Трампа. І тут виникає питання – як відреагує на цю історію, особливо у випадку перемоги ТОВ "Європейський Літій Україна" в Київському окружному адміністративному суді, президент США. І чи не вплине це на його ставлення до України, зокрема, у питанні підтримки у війні з Росією.

А реакція може бути досить-таки серйозною. Бо позивачі вимагають повністю скасувати рішення конкурсу, тобто відібрати право розробки літію у нинішніх бенефіціарів. Про інтерес же самого Трампа до корисних копалин в Україні ми вже добре знаємо, тож так чи інакше хазяїн Білого дому зверне увагу на цю історію.

А літій на Кропивниччині так і залишається нерозробленим. Що, зважаючи на світовий дефіцит найлегшого металу і втрату двох інших українських родовищ, стає проблемою воістину світового масштабу.