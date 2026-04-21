Суд у Києві взяв під варту поліцейського у справі про теракт

Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському Михайлу Дробницькому, якого підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків під час теракту в столиці

Про це інформує Суспільне Новини, передає RegioNews.

Йому призначили тримання під вартою на 60 діб та заставу в розмірі 266 тисяч гривень.

Прокурори наполягали саме на такому запобіжному заході, аргументуючи це ризиками впливу на докази. Зокрема, йшлося про можливе знищення або спотворення записів із відеореєстраторів службових автомобілів та бодікамер.

Натомість сторона захисту просила обрати більш м’який запобіжний захід – нічний домашній арешт. Сам підозрюваний заявив, що не залишав місце стрілянини, а шукав укриття, щоб уникнути небезпеки.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з місця суботнього теракту в Києві, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина.

У Національній поліції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонено від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час терористичного акту в столиці 18 квітня розпочато кримінальне провадження.

19 квітня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції. 21 квітня його призначили радником голови Національної поліції.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що телефон нападника, вилучений після його ліквідації, став ключовим доказом у розслідуванні трагедії в Голосіївському районі. Стрілець весь час записував свої дії на диктофон.