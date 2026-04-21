Стрельба в Киеве: патрульная объяснила, почему не применила табельное оружие

Патрульная полицейская Анна Дудина заявила, что не видела стрелка во время нападения в Голосеевском районе Киева, поэтому не открывала по нему огонь

Об этом она сказала во время заседания по избранию ей меры пресечения в Печерском районном суде Киева, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, правоохранители получили вызов, который первоначально был квалифицирован как хулиганство. Заявительницей была женщина, которая сообщила о конфликте с соседом и угрозы предметом, похожем на оружие. Полицейские прибыли на место происшествия через несколько минут.

Дудина отметила, что непосредственно стрелка не видела, поскольку находилась на расстоянии, а также не могла применить оружие в условиях отсутствия визуального контакта.

"Я действительно не видела самого стрелка, потому что была на достаточном (значительном – ред.) расстоянии. Я не могла достать свое табельное оружие и начать стрелять туда, где я не вижу", – пояснила она.

Добавив, что в районе были жилые дома, и выстрел в воздух мог представлять риск для людей.

По словам полицейской, по прибытии на место они обнаружили двух погибших и ребенка с ранением. Она рассказала, что оказывала помощь мальчику и пыталась вызвать скорую помощь.

Дудина сообщила, что вместе с напарником пыталась организовать помощь пострадавшему, после чего ребенок был передан медикам.

Она также заявила, что не признает служебную халатность и считает ходатайство о мере пресечения несправедливой. По ее словам, она действовала в рамках ситуации и пыталась помочь пострадавшим.

Как известно, суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Михаилу Дробницкому, подозреваемому в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в столице.

Напомним, в сети появилось видео с места субботнего теракта в Киеве, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство .

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции. 21 апреля его назначили советником главы Национальной полиции.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу . Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что телефон нападающего, изъятый после его ликвидации, стал ключевым доказательством расследования трагедии в Голосеевском районе. Стрелец все время записывал свои действия на диктофон.