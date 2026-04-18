У Києві ліквідували чоловіка, який розстріляв людей: що про нього відомо

Стрільця у Києві ліквідували під час затримання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За його словами, спецпризначенці Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання.

Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

"Кількість жертв нападника уточнюється. Є загиблі та поранені", – зазначив Клименко.

За даними видання "Українська правда", ім'я стрільця – Васильченков Дмитро Васильович, йому було 57 років. Чоловік народився у Москві, але має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті, останнім часом мешкав у Києві.

Як повідомлялось, у Києві чоловік розстріляв кількох людей. Пізніше стало відомо, що спецпризначенці готуються штурмувати будівлю, де заховався терорист. Жертвами терориста стали декілька людей.