18 квітня 2026, 18:24

У Києві ліквідували чоловіка, який розстріляв людей: що про нього відомо

18 квітня 2026, 18:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Стрільця у Києві ліквідували під час затримання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За його словами, спецпризначенці Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання.

Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

"Кількість жертв нападника уточнюється. Є загиблі та поранені", – зазначив Клименко.

За даними видання "Українська правда", ім'я стрільця – Васильченков Дмитро Васильович, йому було 57 років. Чоловік народився у Москві, але має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті, останнім часом мешкав у Києві.

Як повідомлялось, у Києві чоловік розстріляв кількох людей. Пізніше стало відомо, що спецпризначенці готуються штурмувати будівлю, де заховався терорист. Жертвами терориста стали декілька людей.

Розстріл людей в Києві: з'явилось відео, як терорист погрожує зброєю всередині Велмарту
18 квітня 2026, 18:20
У Києві чоловік розстріляв кількох людей
18 квітня 2026, 17:41
У Києві поліція і ТЦК влаштували бійку зі стріляниною під час мобілізації
18 квітня 2026, 14:28
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Суд виніс остаточний вирок злочинцю, який скоїв резонансне вбивство двох дівчат у Києві
18 квітня 2026, 19:12
Щонайменше 5 загиблих і 10 поранених внаслідок стрілянини у Києві
18 квітня 2026, 18:43
Розстріл людей в Києві: з'явилось відео, як терорист погрожує зброєю всередині Велмарту
18 квітня 2026, 18:20
Кличко повідомив про кількох загиблих внаслідок стрілянини у Києві, серед постраждалих – дитина
18 квітня 2026, 18:12
Спецпідрозділ КОРД готується штурмувати супермаркет у Києві, в якому заховався терорист
18 квітня 2026, 17:55
У Києві чоловік розстріляв кількох людей
18 квітня 2026, 17:41
Українці не усвідомлювали небезпеки і голосували за того, хто краще домовиться з Росією
18 квітня 2026, 17:23
Українські військові знищили важку вогнеметну машину росіян вартістю 15 мільйонів доларів
18 квітня 2026, 16:40
Українські спецпризначенці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області
18 квітня 2026, 16:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
