У Києві через ДТП на вулиці Липківського ускладнено рух транспорту

Фото: Поліція Києва

У Києві ввечері 12 червня ускладнився рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Василя Липківського

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Через ДТП рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Кавказької.

Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Обставини аварії та інформація про можливих постраждалих наразі не уточнюються.

Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва 12 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.