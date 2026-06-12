На Рівненщині пес застряг у ямі зі смолою: тварину врятували рятувальники

Фото: ДСНС

На Рівненщині рятувальники допомогли собаці, який потрапив у глибоку яму зі смолою та не міг самостійно вибратися назовні

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Знесилену тварину надзвичайники обережно дістали з пастки. Через контакт зі смолою пес потребував подальшого догляду та очищення.

Після порятунку чотирилапого передали працівникам місцевого притулку для тварин.

Нагадаємо, що військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа показали, як вони врятували собаку та кота. Це їм вдалось зроюити за допомогою дрона.