21 квітня 2026, 11:15

Начальник патрульної поліції Жуков, який пішов у відставку після теракту в Києві, стане радником голови Нацполіції

Фото: Суспільне
Начальника Департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова, який подав у відставку після інциденту під час теракту в Києві, призначили радником голови Національної поліції

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час пресконференції, передає RegioNews із посиланням на Громадське.

На новій посаді Жуков займатиметься питаннями "залученості поліції у війну". Обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції будуть тимчасово покладені на заступника Жукова, генерала Олександра Фацевича.

Клименко заявив, що "особисто дуже поважає" генерала Жукова. Але, мовляв, він сам ухвалив рішення піти з посади через дії підлеглих.

Міністр додав, що позиція Жукова – його особиста. Але за висновками службового розслідування нині зняли з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції Києва.

"Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Ухвалює всі рішення голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію. Але моя вимога – призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки людей, які пройшли бойові дії", – сказав Клименко.

Теракт у Києві 18 квітня: що відомо

У Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені.

В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця. Відомо, що нападник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У мережі з'явилося відео з місця теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина. У Нацполіції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонили від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Двом поліцейським, які тікали від пострілів під час теракту у Голосіївському районі столиці, повідомили про підозру.

19 квітня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції.

патрульна поліція Україна Нацполіція радник Жуков
