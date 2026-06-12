Зіпсовані навчання через отруєння суші: на Харківщині військовий вимагав компенсацію

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У Харківській області розглянули позов військового, який вимагав компенсацію від ресторану японської кухні. За його словами, через отруєння було зіпсоване його навчання на пілота безпілотників

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як йдеться у матеріалах справи, військовий через мобільний застосунок замовив суші-сет та напої у ресторані відомого бренду. Поте наступного дня його госпіталізували з діагнозом "гастроентероколіт, викликаний Enterobacter". Через це він не зміг повноцінно завершити курс пілота ударних дронів, і тепер захотів отримати від ресторана компенсацію в розмірі 100 тисяч гривень.

Проте суд не задовільнив його позов. Основним аргументом стало те, що як доказ він показав скриншот замовлення. Суд наполягає, що повинен бути фіскальний чек, або квитанція, адже такий документ має містити повні реквізити продавця — найменування юридичної особи або ФОП та код ЄДРПОУ.

Нагадаємо, раніше на Київщині військові організували схему продажу армійського пального. Схему організував начальник однієї зі служб військової частини та долучив до неї ще двох своїх колег.