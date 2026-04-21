Суд в Киеве взял под стражу полицейского по делу о теракте

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Михаилу Дробницкому, подозреваемому в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в столице

Ему назначили содержание под стражей на 60 суток и залог в размере 266 тысяч гривен.

Прокуроры настаивали именно на такой мере пресечения, аргументируя это рисками влияния на доказательства. В частности, речь шла о возможном уничтожении или искажении записей с видеорегистраторов служебных автомобилей и бодикамер.

В то же время сторона защиты просила выбрать более мягкую меру пресечения – ночной домашний арест. Сам подозреваемый заявил, что не покидал место стрельбы, а искал укрытие во избежание опасности.

Напомним, в сети появилось видео с места субботнего теракта в Киеве, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции. 21 апреля его назначили советником главы Национальной полиции.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу . Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что телефон нападающего, изъятый после его ликвидации, стал ключевым доказательством расследования трагедии в Голосеевском районе. Стрелец все время записывал свои действия на диктофон.