21 апреля 2026, 18:05

Суд в Киеве взял под стражу полицейского по делу о теракте

Фото: Суспільне Новини/Иван Антипенко
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Михаилу Дробницкому, подозреваемому в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в столице

Об этом сообщает Суспільне Новини, передает RegioNews.

Ему назначили содержание под стражей на 60 суток и залог в размере 266 тысяч гривен.

Прокуроры настаивали именно на такой мере пресечения, аргументируя это рисками влияния на доказательства. В частности, речь шла о возможном уничтожении или искажении записей с видеорегистраторов служебных автомобилей и бодикамер.

В то же время сторона защиты просила выбрать более мягкую меру пресечения – ночной домашний арест. Сам подозреваемый заявил, что не покидал место стрельбы, а искал укрытие во избежание опасности.

Напомним, в сети появилось видео с места субботнего теракта в Киеве, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.

В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.

19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции. 21 апреля его назначили советником главы Национальной полиции.

Теракт в Киеве 18 апреля: что известно

В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу . Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что телефон нападающего, изъятый после его ликвидации, стал ключевым доказательством расследования трагедии в Голосеевском районе. Стрелец все время записывал свои действия на диктофон.

В Киеве в жилом комплексе заметили мужчину с автоматом (ВИДЕО)
21 апреля 2026, 17:35
Стрельба и погоня в Одессе: вместе с работниками ТЦК задержали полицейского
21 апреля 2026, 15:21
Записывал все перед нападением: новые подробности стрельбы в Киеве от МВД
21 апреля 2026, 12:32
Все новости »
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Отключение света 22 апреля: в Укрэнерго предупредили, к чему готовиться
21 апреля 2026, 20:55
В Кривом Роге женщина продала несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство
21 апреля 2026, 20:40
Россияне из-за геймерских чатов заставили школьника устроить стрельбу на Закарпатье
21 апреля 2026, 20:30
Стрельба в Киеве: патрульная объяснила, почему не применила табельное оружие
21 апреля 2026, 20:15
В Полтавской области полиция задержала мужчину, причастного к убийству трехлетнего сына
21 апреля 2026, 19:59
На Днепропетровщине россияне ударили по микроавтобусу: трое раненых
21 апреля 2026, 19:50
В Ровенской области мужчина с ножом напал на соседа
21 апреля 2026, 19:45
Шурме и его брату избрали меру пресечения – содержание под стражей
21 апреля 2026, 19:38
Побил насмерть и лег спать: на Запорожье мужчина жестоко расправился с женщиной
21 апреля 2026, 19:25
Оружие для самозащиты: в МВД анонсировали консультации по новому закону
21 апреля 2026, 18:57
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »