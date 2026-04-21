Суд в Киеве взял под стражу полицейского по делу о теракте
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Михаилу Дробницкому, подозреваемому в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в столице
Об этом сообщает Суспільне Новини, передает RegioNews.
Ему назначили содержание под стражей на 60 суток и залог в размере 266 тысяч гривен.
Прокуроры настаивали именно на такой мере пресечения, аргументируя это рисками влияния на доказательства. В частности, речь шла о возможном уничтожении или искажении записей с видеорегистраторов служебных автомобилей и бодикамер.
В то же время сторона защиты просила выбрать более мягкую меру пресечения – ночной домашний арест. Сам подозреваемый заявил, что не покидал место стрельбы, а искал укрытие во избежание опасности.
Напомним, в сети появилось видео с места субботнего теракта в Киеве, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок.
В Национальной полиции сообщили, что на время проверки сотрудники, действия которых попали на видео, отстранены от исполнения служебных обязанностей.
По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля начато уголовное производство.
19 апреля генерал полиции Евгений Жуков подал в отставку с поста начальника Департамента патрульной полиции. 21 апреля его назначили советником главы Национальной полиции.
Теракт в Киеве 18 апреля: что известно
В Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу . Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.
В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены.
В работе у следователей несколько версий мотива стрелка. Известно, что телефон нападающего, изъятый после его ликвидации, стал ключевым доказательством расследования трагедии в Голосеевском районе. Стрелец все время записывал свои действия на диктофон.