Стрілянина і погоня в Одесі: разом із працівниками ТЦК затримали поліцейського

Сьогодні в Одесі під час спецоперації правоохоронці затримали не лише співробітників Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а й дільничного офіцера поліції

Про це повідомляють місцеві пабліки та видання "Думська", передає RegioNews.

"За інформацією наших джерел, разом із співробітниками ТЦК було затримано затримали дільничного Пересипського райвідділу поліції майора Б.", – пише видання.

Там зазначили, що подібний інцидент відбувся не вперше. За даними журналістів, затримана група ТЦК разом із поліцією "працювала по великим клієнтам".

За непідтвердженими даними, був затриманий саме дільничний поліції Суворовського райвідділу майор Сергій Бояровський 1980 року народження. Він служить у поліції з 2002 року.

Офіційно про це не повідомлялося.

За даними джерел, потерпілий – колишній військовослужбовець, який мав офіційну відстрочку та статус учасника бойових дій. Попри це, на нього продовжувався тиск із вимогою передачі грошей. Чоловік звернувся до Служба безпеки і погодився на "контрольовану передачу" коштів.

Після цього була проведена спецоперація із залученням силовиків, яка супроводжувалася погонею та стріляниною. Розслідування триває.

Стрілянина та погоня за ТЦК в Одесі: що відомо

Вдень 21 квітня в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.