У Києві в житловому комплексі помітили чоловіка з автоматом (ВІДЕО)

Пізно увечері 20 увітня у Дніпровському районі Києва помітили чоловіка зі зброєю. Відомо, що він ходив в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській

Правоохоронці з'ясували, в яку квартиру увійшов чоловік зі зброєю, та затримали його. Виявилось, це був 37-річний місцевий житель. Він орендує житло в цьому комплексі. На момент затримання він був у п'яному стані.

Під час обшуку в нього знайшли карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю "Escort Magnum BTS12" та близько 200 набоїв.

"За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України ­– носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років", - повідомили в поліції.

