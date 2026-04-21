21 квітня 2026, 17:35

У Києві в житловому комплексі помітили чоловіка з автоматом (ВІДЕО)

Фото: Національна поліція
Пізно увечері 20 увітня у Дніпровському районі Києва помітили чоловіка зі зброєю. Відомо, що він ходив в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, в яку квартиру увійшов чоловік зі зброєю, та затримали його. Виявилось, це був 37-річний місцевий житель. Він орендує житло в цьому комплексі. На момент затримання він був у п'яному стані.

Під час обшуку в нього знайшли карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю "Escort Magnum BTS12" та близько 200 набоїв.

"За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України ­– носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилось відео з бодікамер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві. Тепер правоохоронцям повідомили про підозри. Їм може загрожувати ув'язнення.

