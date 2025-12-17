21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
20:47  17 грудня
Українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України
Україна відзвітувала про успіхи Сил оборони та закликала партнерів посилити підтримку на тлі тривалого протистояння з рф

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час участі в онлайн-форматі у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", передає RegioNews.

Українські військові продовжують активні операції на сході країни. Завдяки пошуково-ударним діям Сил оборони вдалося відкинути російські війська від Куп’янська. На цей момент під контроль ЗСУ перейшли майже 90% території міста.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомив про ситуацію на Покровському напрямку. Противник намагається захопити Покровськ вже понад 17 місяців, однак українські підрозділи утримують оборону та перехоплюють ініціативу.

У результаті контрнаступальних дій українські військові повернули контроль над 16 квадратними кілометрами в північній частині Покровська.

За словами Сирського, успіхи на цих напрямках стали можливими завдяки чіткій взаємодії різних підрозділів та постійному контролю ситуації на передовій. Водночас робота триває, і українські війська готуються до подальших операцій.

Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ на Харківщині, де точаться запеклі бої.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок, де точаться важкі бої. Він побував біля стели міста Куп'янськ і привітав українських військових, які беруть участь в обороні міста.

17 грудня 2025
