Жорстоке вбивство на Харківщині: чоловік розправився із гостем сокирою

У Харківській області суд обрав покарання для чоловіка, який жорстоко вбив людину. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Трагедія сталась у квітні 2023 року в Дергачах. Чоловік влаштував застілля з алкоголем разом зі знайомим. Раптовом між ним та гостем сталась сварка. Під час конфлікту господар будинку схопив сокиру та двічі вдарив чоловіка обухом по голові й тулубу. Коли потерпілий вже не міг чинити опір, зловмисник вдарив його ще щонайменше 20 разів.

За результатами експертизи стало відомо, що потерпілий отримав численні тяжкі травми: переломи ребер, ушкодження легень, розриви печінки та селезінки. Від отриманих травм він помер на місці.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

