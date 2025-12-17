21:44  17 грудня
17 грудня 2025, 21:55

Жорстоке вбивство на Харківщині: чоловік розправився із гостем сокирою

17 грудня 2025, 21:55
Ілюстративне фото
У Харківській області суд обрав покарання для чоловіка, який жорстоко вбив людину. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Трагедія сталась у квітні 2023 року в Дергачах. Чоловік влаштував застілля з алкоголем разом зі знайомим. Раптовом між ним та гостем сталась сварка. Під час конфлікту господар будинку схопив сокиру та двічі вдарив чоловіка обухом по голові й тулубу. Коли потерпілий вже не міг чинити опір, зловмисник вдарив його ще щонайменше 20 разів.

За результатами експертизи стало відомо, що потерпілий отримав численні тяжкі травми: переломи ребер, ушкодження легень, розриви печінки та селезінки. Від отриманих травм він помер на місці.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік вбив свою дружину. Відомо, що під час сварки він її задушив подушкою. Тепер він під вартою чекає на свій вирок.

