"Все це тебе вбиває": співак Віталій Козловський відверто розповів про залежності

17 грудня 2025, 20:30
Співак Віталій Козловський зізнається, що в нього був непростий період. Зокрема, із залежністю від алкоголю

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співака, цей темний період стався з ним у дорослому віці. Спочатку, визнає він, було доволі добре, а потім прийшло розуміння, що це все насправді вбиває.

"Ти тижнями не можеш прийти до тями. Я занадто багато балувався з такою чортівнею. З алкоголем і його різновидами. Я жив для себе, як стрекоза, не думаючи про завтра. Мене дуже сильно вирівняла родина, поява мого сина. Він – моє спасіння. Не даремно його Оскаром назвав. Це моя нагорода в житті. Він мене мотивує думати не лише про сьогодні, а й про завтра", - каже Віталій Козловський.

Він зауважив, що йдеться лише про алкоголь. Інші речовини він не вживав. Крім того, зараз артист відмовився й від алкогольних напоїв.

Нагадаємо, раніше співак Вельбой також зізнався, що мав проблеми із залежностями. За словами артиста, він звертався до реабілітаційного центру. Згодом він вирішив переїхати зі столиці.

