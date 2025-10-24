У Києві агент ФСБ планував підпалити Інститут національної памʼяті

фото: unn.ua

Правоохоронці затримали російського агента, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у центрі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Для вчинення злочину терорист придбав 5-літрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби.

Потім за інструкцією російської спецслужби він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.

"Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента рф затримано у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати "зручний" момент для підпалу", – йдеться у повідомленні.

Терористом виявився 20-річний житель Вінниці, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм- каналах. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

