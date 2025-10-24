12:59  24 жовтня
Чоловік підірвав гранату у потязі на Житомирщині, коли його намагалися затримати правоохоронці
08:05  24 жовтня
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
07:13  24 жовтня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 11:12

У Києві агент ФСБ планував підпалити Інститут національної памʼяті

24 жовтня 2025, 11:12
фото: unn.ua
Правоохоронці затримали російського агента, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у центрі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Для вчинення злочину терорист придбав 5-літрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби.

Потім за інструкцією російської спецслужби він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.

"Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента рф затримано у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати "зручний" момент для підпалу", – йдеться у повідомленні.

Терористом виявився 20-річний житель Вінниці, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм- каналах. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині судили ворожого агента, який вчиняв диверсії на об’єктах "Укрзалізниці" та готував теракт у ТЦК. Зловмисник проведе 15 років за ґратами.

СБУ теракт терорист Київ
