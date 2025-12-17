21:44  17 грудня
17 грудня 2025, 21:05

На Одещині через вибух бойлера зруйновано житловий будинок: чи є постраждалі

17 грудня 2025, 21:05
Фото: ДСНС Одещини
У селі Розселенець на Одещині будинок зруйновано через вибух електричного бойлера, постраждалих немає

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У селі Розселенець на Одещині стався вибух електричного бойлера, внаслідок чого зруйновано житловий будинок. На щастя, постраждалих немає, повідомляють місцеві служби.

Постраждалих немає, триває перевірка безпеки

За попередніми даними, інцидент трапився через несправність обладнання під час використання електроприладу. На місці працювали місцеві рятувальники та працівники ДСНС, які забезпечили безпеку території та перевірили інші прилади в будинку.

Фахівці наголошують на важливості дотримання правил електробезпеки, особливо під час частих відключень електроенергії. Рекомендується вимикати всі електроприлади з мережі, не залишати бойлери та обігрівачі без нагляду, а також регулярно перевіряти справність проводки та техніки.

Раніше повідомлялося, в Кам'янському під час словесної суперечки чоловік кинув гранату в перехожого, спричинивши серйозні поранення.

