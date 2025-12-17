21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
20:47  17 грудня
Українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 21:30

Робив це холоднокровно: блогерка Сімбочка розповіла, як її колишній чоловік позбувся тіла дитини після викидня

17 грудня 2025, 21:30
Фото з відкритих джерел
Блогерка Сімбочка розповіла про страшний момент у своєму житті. Тоді вона втратила дитину на 8-му тижні

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Трагедія сталась, коли блогерка була у шлюбі з колишнім чоловіком Андрієм. Подруга розбила їхні машини, після чого в Сімбочки почались проблеми після сильного стресу. Це спровокувало кровотечу. Дівчину поклали в лікарню, проте виписали через кілька днів. Згодом з'ясувалось, що це була помилка.

Через тиждень у Сімбочки почалась кровотеча за кермом. Виявилось, що плід завмер і не розвивається. Лікарі дали дівчині пігулку для медикаментозного аборту.

"Це було болісніше, ніж самі пологи. Це було дуже боляче, я пам'ятаю, як мучилася... Ембріон дуже такий малесенький, було видно ручки. Я просто сиділа і вдивлялася у це. Я обережно з прокладки переклала його у ванну і сиділа, напевно, години дві і дивилася", - каже блогерка.

Проте найбільшим шоком стала поведінка її чоловіка. Він прийшов додому, побачив дружину в такому стані, і "прибрав".

"Йому нічого не залишалося зробити, як позбавити мене цього стресу. Він узяв рукавичку, пакетик, узяв плодове яйце, ембріон – в унітаз і змив. Він настільки це робив холоднокровно, наче у ньому не було нічого людського", - згадує Сімбочка.

Довідка. Сімбочка — популярна українська тікток-блогерка. Молода мама: виховує доньку Софію, яку народила у стосунках зі співаком Іллею Парфенюком. У соцмережах блогерка розповідає про особисте життя та материнство.

шоу-бизнес
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
