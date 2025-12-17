Робив це холоднокровно: блогерка Сімбочка розповіла, як її колишній чоловік позбувся тіла дитини після викидня

Фото з відкритих джерел

Блогерка Сімбочка розповіла про страшний момент у своєму житті. Тоді вона втратила дитину на 8-му тижні

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Трагедія сталась, коли блогерка була у шлюбі з колишнім чоловіком Андрієм. Подруга розбила їхні машини, після чого в Сімбочки почались проблеми після сильного стресу. Це спровокувало кровотечу. Дівчину поклали в лікарню, проте виписали через кілька днів. Згодом з'ясувалось, що це була помилка.

Через тиждень у Сімбочки почалась кровотеча за кермом. Виявилось, що плід завмер і не розвивається. Лікарі дали дівчині пігулку для медикаментозного аборту.

"Це було болісніше, ніж самі пологи. Це було дуже боляче, я пам'ятаю, як мучилася... Ембріон дуже такий малесенький, було видно ручки. Я просто сиділа і вдивлялася у це. Я обережно з прокладки переклала його у ванну і сиділа, напевно, години дві і дивилася", - каже блогерка.

Проте найбільшим шоком стала поведінка її чоловіка. Він прийшов додому, побачив дружину в такому стані, і "прибрав".

"Йому нічого не залишалося зробити, як позбавити мене цього стресу. Він узяв рукавичку, пакетик, узяв плодове яйце, ембріон – в унітаз і змив. Він настільки це робив холоднокровно, наче у ньому не було нічого людського", - згадує Сімбочка.

Довідка. Сімбочка — популярна українська тікток-блогерка. Молода мама: виховує доньку Софію, яку народила у стосунках зі співаком Іллею Парфенюком. У соцмережах блогерка розповідає про особисте життя та материнство.