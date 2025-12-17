Графіки на 18 грудня: як відключатимуть світло в Україні у четвер

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Як передає RegioNews, про це повідомили в Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зауважили в компанії.

Також в Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію.

Раніше у мережі показали умови роботи енергетиків в одному із прифронтових регіонів. Швидко доїхати до місця робіт або евакуюватись звідти – досить проблематично.