Графіки на 18 грудня: як відключатимуть світло в Україні у четвер
У четвер, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Як передає RegioNews, про це повідомили в Укренерго.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зауважили в компанії.
Також в Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію.
Раніше у мережі показали умови роботи енергетиків в одному із прифронтових регіонів. Швидко доїхати до місця робіт або евакуюватись звідти – досить проблематично.
