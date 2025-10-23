16:09  23 жовтня
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 16:59

У Києві під час атаки РФ пошкоджено квартиру заступника начальника Полтавської ОВА

23 жовтня 2025, 16:59
фото: Прокуратура України
У столиці постраждала квартира заступника начальника Полтавської ОВА Антона Чубенка

Як передає RegioNews, про це повідомив редактор Кременчуцької газети Олег Булашев у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні вночі, під час ворожої атаки на Київ, в наслідок удару шахеду, пошкоджено квартиру заступника начальника Полтавської ОВА Антона Чубенка та його доньки – молодої української художниці Маргарити Чубенко", – йдеться у повідомленні.

У самій квартирі, яка також є майстернею Маргарити Чубенко, не залишилося цілим жодного вікна, а в середині розбиті меблі та інше майно. На щастя, усі залишились живі.

Як повідомлялось, у Києві внаслідок ворожої атаки 23 жовтня постраждали семеро людей. П'ятеро отримали травми, що потребували госпіталізації, двоє лікуватимуться амбулаторно.

