У Києві під час атаки РФ пошкоджено квартиру заступника начальника Полтавської ОВА

фото: Прокуратура України

Як передає RegioNews, про це повідомив редактор Кременчуцької газети Олег Булашев у своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні вночі, під час ворожої атаки на Київ, в наслідок удару шахеду, пошкоджено квартиру заступника начальника Полтавської ОВА Антона Чубенка та його доньки – молодої української художниці Маргарити Чубенко", – йдеться у повідомленні.

У самій квартирі, яка також є майстернею Маргарити Чубенко, не залишилося цілим жодного вікна, а в середині розбиті меблі та інше майно. На щастя, усі залишились живі.

Як повідомлялось, у Києві внаслідок ворожої атаки 23 жовтня постраждали семеро людей. П'ятеро отримали травми, що потребували госпіталізації, двоє лікуватимуться амбулаторно.