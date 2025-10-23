21:22  23 жовтня
Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 22:22

Депутата Житомирської міської ради судитимуть за недостовірне декларування

23 жовтня 2025, 22:22
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Житомирської міськради за декларування недостовірних відомостей майже на 9 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

"За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік НАЗК встановило, що депутат приховав від декларування відомості про будинок відпочинку площею 168,2 кв.м, у м. Житомирі, яким користувався", – йдеться у повідомленні.

Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 8,7 млн грн.

У зв’язку із цим посадовцю інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей.

Нагадаємо, на Житомирщині посадовець потрапив під слідство через організацію корупційної схеми. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомир Житомирська область суд декларацїї депутат
На Житомирщині легкове авто "влетіло" у вантажівку
22 жовтня 2025, 21:55
Смертельна ДТП на Житомирщині: автівка вилетіла в кювет
21 жовтня 2025, 17:55
На Житомирщині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися втекти до Білорусі
20 жовтня 2025, 17:45
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном: названа дата
23 жовтня 2025, 23:33
В Україні знову дорожчає картопля: скільки коштує кілограм у супермаркетах
23 жовтня 2025, 23:30
Журналісти з’ясували, що британці допомагали росіянам будувати підводні човни
23 жовтня 2025, 23:21
У застосунку "Армія+" запрацювала нова функція для військових
23 жовтня 2025, 23:11
Можуть подати до суду: команда Олі Полякової готова судитися за дозвіл взяти участь у Євробаченні
23 жовтня 2025, 23:00
ЗСУ отримають ракету "Фламінго", гроші на яку зібрали чехи
23 жовтня 2025, 22:59
Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення: де найскладніша ситуація
23 жовтня 2025, 22:55
Лідери ЄС затвердили документ про підтримку України
23 жовтня 2025, 22:49
Російські літаки порушили повітряний простір ЄС
23 жовтня 2025, 22:39
У США розповіли, що потрібно для майбутньої зустрічі Трампа із Путіним
23 жовтня 2025, 22:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »