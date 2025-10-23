Депутата Житомирської міської ради судитимуть за недостовірне декларування
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Житомирської міськради за декларування недостовірних відомостей майже на 9 млн грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
"За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік НАЗК встановило, що депутат приховав від декларування відомості про будинок відпочинку площею 168,2 кв.м, у м. Житомирі, яким користувався", – йдеться у повідомленні.
Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 8,7 млн грн.
У зв’язку із цим посадовцю інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей.
Нагадаємо, на Житомирщині посадовець потрапив під слідство через організацію корупційної схеми. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.