У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Люди перекрили дорогу через кількаденну відсутність електропостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

За наявною інформацією причина перекриття – не планові відключення світла.

"На проспекті Поля у Дніпрі жителі однієї з багатоповерхівок перекрили дорогу", – йдеться у повідомленні.

Люди розповіли: у будинку немає електроенергії навіть тоді, коли її дають за графіком, а у квартирах – все електричне.

