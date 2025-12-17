21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла

Люди перекрили дорогу через кількаденну відсутність електропостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

За наявною інформацією причина перекриття – не планові відключення світла.

"На проспекті Поля у Дніпрі жителі однієї з багатоповерхівок перекрили дорогу", – йдеться у повідомленні.

Люди розповіли: у будинку немає електроенергії навіть тоді, коли її дають за графіком, а у квартирах – все електричне.

Як повідомлялось, минулої доби росіяни пошкодили інфраструктуру, підприємство та АЗС на Дніпропетровщині. Від ворожих ударів потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.

