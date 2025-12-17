Потрійна ДТП на Рівненщині: п'яний водій влаштував "перегони"

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

24-річний водій BMW вирішив обігнати інше авто. Він перетнув суцільну смугу та виїхав на зустрічну, де допустив зіткнення спочатку із автомобілем Volkswagen Tiguan, а потому — із зустрічним Hyundai Kona, за кермом якого була 40-річна жінка.

Внаслідок ДТП водія та пасажирку BMW, а також водійку Hyundai госпіталізували із травмами.

"Встановлено, що керманич BMW мав ознаки алкогольного сп’яніння, втім від проходження освідування відмовився. Відтак, на нього правоохоронці склали протокол за ст. 124 (ДТП-механіка) та ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали скеровуватимуть до суду для прийняття рішення", - повідомили в поліції.

