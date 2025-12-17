21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
20:47  17 грудня
Українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 21:25

На Волині засудили 44-річного чоловіка до 11 років за вбивство брата і замах на поліцейського

17 грудня 2025, 21:25
Фото: ілюстративне
Конфлікт у родині завершився смертельним нападом та тяжкими пораненнями, що змусили поліцію застосувати вогнепальну зброю

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Суд Луцької окружної прокуратури визнав 44-річного жителя села Грибовиця Володимирського району винним у вбивстві рідного брата, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень дружині та замаху на вбивство поліцейського (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 121, ст. 348 КК України). Винуватого засудили до 11 років позбавлення волі.

За даними слідства, інцидент стався у лютому 2021 року. Нетверезий чоловік під час конфлікту накинувся з ножем на своїх родичів. Коли на місце події приїхав поліцейський, нападник також напав і на нього. Правоохоронець був змушений застосувати вогнепальну зброю, щоб зупинити небезпечні дії.

Внаслідок нападу брат засудженого помер у лікарні. Його дружина отримала тяжкі поранення, але вижила завдяки оперативно наданій медичній допомозі. Співробітники поліції задокументували всі обставини події та передали матеріали до суду.

Прокурори заявили, що оскаржуватимуть рішення суду, вимагаючи для чоловіка суворішого покарання.

Раніше повідомлялося, СБУ виявила схованку з пістолетом Макарова з глушником, яким, за даними слідства, було вбито експікера Верховної Ради Андрія Парубія.

17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
