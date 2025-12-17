Фото: ілюстративне

Конфлікт у родині завершився смертельним нападом та тяжкими пораненнями, що змусили поліцію застосувати вогнепальну зброю

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Суд Луцької окружної прокуратури визнав 44-річного жителя села Грибовиця Володимирського району винним у вбивстві рідного брата, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень дружині та замаху на вбивство поліцейського (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 121, ст. 348 КК України). Винуватого засудили до 11 років позбавлення волі.

За даними слідства, інцидент стався у лютому 2021 року. Нетверезий чоловік під час конфлікту накинувся з ножем на своїх родичів. Коли на місце події приїхав поліцейський, нападник також напав і на нього. Правоохоронець був змушений застосувати вогнепальну зброю, щоб зупинити небезпечні дії.

Внаслідок нападу брат засудженого помер у лікарні. Його дружина отримала тяжкі поранення, але вижила завдяки оперативно наданій медичній допомозі. Співробітники поліції задокументували всі обставини події та передали матеріали до суду.

Прокурори заявили, що оскаржуватимуть рішення суду, вимагаючи для чоловіка суворішого покарання.

