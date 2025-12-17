Зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

фото: Запорізька ОВА

До 32-х зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на місто Запоріжжя та Запорізький район

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вже 32 поранених: збільшується кількість людей, постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. За допомогою до лікарів продовжують звертатися мешканці обласного центру", –йдеться у повідомленні.

За його словами, частина постраждалих після отримання допомоги продовжують лікування вдома.

Нагадаємо, ввечері 16 грудня армія РФ завдала удару безпілотником по Запоріжжю. Згодом місто атакували авіабомбами.