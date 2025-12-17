21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
20:47  17 грудня
Українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 22:27

Зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

17 грудня 2025, 22:27
фото: Запорізька ОВА
До 32-х зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на місто Запоріжжя та Запорізький район

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вже 32 поранених: збільшується кількість людей, постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. За допомогою до лікарів продовжують звертатися мешканці обласного центру", –йдеться у повідомленні.

За його словами, частина постраждалих після отримання допомоги продовжують лікування вдома.

Нагадаємо, ввечері 16 грудня армія РФ завдала удару безпілотником по Запоріжжю. Згодом місто атакували авіабомбами.

Чорний дим і полум'я: у Запоріжжі загорілось підприємство
17 грудня 2025, 14:10
Атака на Запоріжжя та Запорізький район: відомо про 26 постраждалих
17 грудня 2025, 13:02
Удар КАБами по Запоріжжю: під завалами можуть бути люди
17 грудня 2025, 12:28
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
