Зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ на Запоріжжя
До 32-х зросла кількість поранених внаслідок російської атаки на місто Запоріжжя та Запорізький район
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вже 32 поранених: збільшується кількість людей, постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. За допомогою до лікарів продовжують звертатися мешканці обласного центру", –йдеться у повідомленні.
За його словами, частина постраждалих після отримання допомоги продовжують лікування вдома.
Нагадаємо, ввечері 16 грудня армія РФ завдала удару безпілотником по Запоріжжю. Згодом місто атакували авіабомбами.
