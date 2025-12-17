Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Людмила Дрозд, старша слідча в Нацполіції Одеської області, заплатила за нерухомість в київському житловому комплексі бізнес-класу «Солом'янський» за 100 000 доларів США

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування hromadske.

Журналісти з’ясували, що наразі Дрозд користується цією квартирою площею 107,9 м² з чоловіком Віталієм Дроздом, який нині є заступником керівника Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань у Києві.

Ринкова вартість такого помешкання станом на кінець 2025 року становить понад 300 000 доларів.

Зараз це житло належить матері Людмили Дрозд – Олені Лисенко. Але у 2020 році майнові права на квартиру купила сама Людмила Дрозд.

Цікаво, що у декларації Людмили за 2020 рік таких грошей журналісти hromadske не знайшли. Жінка задекларувала цю покупку лише наступного року – коли зареєструвала права на об'єкти нерухомості.

Як повідомлялось, родини двох заступників керівника Департаменту кіберполіції за кілька років стали власниками нерухомості на десятки мільйонів гривень. Журналісти Bihus.Info звернули увагу на те, що чимало такого майна не вказувалось в деклараціях.