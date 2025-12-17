14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 16:14

Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів

17 грудня 2025, 16:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Людмила Дрозд, старша слідча в Нацполіції Одеської області, заплатила за нерухомість в київському житловому комплексі бізнес-класу «Солом'янський» за 100 000 доларів США

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування hromadske.

Журналісти з’ясували, що наразі Дрозд користується цією квартирою площею 107,9 м² з чоловіком Віталієм Дроздом, який нині є заступником керівника Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань у Києві.

Ринкова вартість такого помешкання станом на кінець 2025 року становить понад 300 000 доларів.

Зараз це житло належить матері Людмили Дрозд – Олені Лисенко. Але у 2020 році майнові права на квартиру купила сама Людмила Дрозд.

Цікаво, що у декларації Людмили за 2020 рік таких грошей журналісти hromadske не знайшли. Жінка задекларувала цю покупку лише наступного року – коли зареєструвала права на об'єкти нерухомості.

Як повідомлялось, родини двох заступників керівника Департаменту кіберполіції за кілька років стали власниками нерухомості на десятки мільйонів гривень. Журналісти Bihus.Info звернули увагу на те, що чимало такого майна не вказувалось в деклараціях.

Київ Одеська область Людмила Дрозд Нерухомість декларацїї
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
17 грудня 2025, 15:50
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
