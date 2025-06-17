Масована атака на столицю: кількість постраждалих зросла до 114

фото: ДСНС Києва

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Усього до медиків після масованої атаки ворога наразі звернулися 114 постраждалих. 68 із них госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації", — зазначив очільник міста.

Як відомо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, у Києві після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей.