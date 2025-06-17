Росіяни запустили по Києву 175 дронів і понад 14 ракет

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У ніч на 17 червня у Києві та околицях російські загарбники під час комбінованої атаки застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Характер пошкоджень – прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом", – заначив Ткаченко.

Він додав, що найсильніше постраждали Солом'янський та Дарницький райони.

Окрім того, в Києві продовжують розгортати гуманітарні штаби в постраждалих районах столиці:

у Дарницькому районі штаб працює в Палаці культури "Дарниця" за адресою: вул. Геннадія Афанасьєва, 18.

у Шевченківському районі пункт допомоги відкрито в бібліотеці імені М. Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51).

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Відомо про 14 загиблих, ще 55 постраждали.