Росіяни запустили по Києву 175 дронів і понад 14 ракет
У ніч на 17 червня у Києві та околицях російські загарбники під час комбінованої атаки застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
"Характер пошкоджень – прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом", – заначив Ткаченко.
Він додав, що найсильніше постраждали Солом'янський та Дарницький райони.
Окрім того, в Києві продовжують розгортати гуманітарні штаби в постраждалих районах столиці:
- у Дарницькому районі штаб працює в Палаці культури "Дарниця" за адресою: вул. Геннадія Афанасьєва, 18.
- у Шевченківському районі пункт допомоги відкрито в бібліотеці імені М. Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51).
Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Відомо про 14 загиблих, ще 55 постраждали.
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок комбінованої російської атакиВсі новини »
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