Ракетний удар по Одесі: з-під завалів дістали тіло жінки, ще одну людину шукають
Унаслідок ранкової ракетної атаки Росії по Одесі рятувальники виявили під завалами тіло загиблої 60-річної жінки
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — зазначив Кіпер.
За його словами, пошуки ще однієї жінки тривають. Рятувальники не припиняють роботи, сподіваючись знайти її живою.
Загалом на даний момент унаслідок удару постраждали 17 осіб, серед яких — вагітна жінка та 17-річна дівчина.
Одна людина госпіталізована, Інші отримали допомогу на місці й лікуються амбулаторно.
Росіяни завдали удару по житлових будинках в історичному центрі міста, зруйновано також дитячий садок та інклюзивний центр.
На місці продовжується ліквідація наслідків атаки. Усі служби працюють у посиленому режимі.
Нагадаємо, на світанку 17 червня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу з використанням ударних безпілотників.