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17 червня 2025, 09:49

Ракетний удар по Одесі: з-під завалів дістали тіло жінки, ще одну людину шукають

17 червня 2025, 09:49
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фото: Одеська ОВА
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Унаслідок ранкової ракетної атаки Росії по Одесі рятувальники виявили під завалами тіло загиблої 60-річної жінки

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — зазначив Кіпер.

За його словами, пошуки ще однієї жінки тривають. Рятувальники не припиняють роботи, сподіваючись знайти її живою.

Загалом на даний момент унаслідок удару постраждали 17 осіб, серед яких — вагітна жінка та 17-річна дівчина.

Одна людина госпіталізована, Інші отримали допомогу на місці й лікуються амбулаторно.

Росіяни завдали удару по житлових будинках в історичному центрі міста, зруйновано також дитячий садок та інклюзивний центр.

На місці продовжується ліквідація наслідків атаки. Усі служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, на світанку 17 червня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу з використанням ударних безпілотників.

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