У Києві безпілотник влетів у багатоповерхівку: момент потрапив на відео

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У ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ "шахедами" та ракетами

У мережі поширили момент влучання ворожого дрона по будинку, передає RegioNews.

Зазначається, що російський безпілотник влетів просто у багатоповерхівку на Позняках, що в Дарницькому районі.

Як відомо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі. Внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, у Києві після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей.