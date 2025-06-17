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17 червня 2025, 11:01

Росія запустила по Україні 440 ударних дронів: скільки збила ППО

17 червня 2025, 11:01
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 17 червня росіяни атакували Україну 472 засобами повітряного нападу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог запустив 440 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів. А також:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 16 крилатих ракет Х-101;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Основний напрямок удару – місто Київ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1060 окупантів. Знищено танк, три бронемашини, 20 артилерійських систем та 177 БпЛА.

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