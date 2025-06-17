У Києві після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей, – Клименко
У Києві рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки, у яку влучила російська ракета
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.
За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Наразі відомо про щонайменше п'ятьох мешканців, які вважаються зниклими безвісти — вони не виходять на зв'язок із рідними.
Міністр також повідомив оновлені втрати по країні:
- Київ: 14 загиблих, 60 поранених;
- Одеса: 1 загиблий, 10 поранених;
- Київська та Чернігівська області: по 1 травмованій людині.
МВС та ДСНС закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.
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