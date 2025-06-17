У Києві після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей, – Клименко

фото: ДСНС України

У Києві рятувальники ДСНС деблокували ще одну людину з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки, у яку влучила російська ракета

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Наразі відомо про щонайменше п'ятьох мешканців, які вважаються зниклими безвісти — вони не виходять на зв'язок із рідними.

Міністр також повідомив оновлені втрати по країні:

Київ: 14 загиблих, 60 поранених;

Одеса: 1 загиблий, 10 поранених;

Київська та Чернігівська області: по 1 травмованій людині.

МВС та ДСНС закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.