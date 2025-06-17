Унаслідок комбінованої атаки на Київ загинули 14 людей, – КМВА

фото: КМВА

Вночі у вівторок, 17 червня, Київ пережив ще одну важку ніч

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Попередньо вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись", - зазначив він.

За словами міського голови Віталія Кличка, внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували.

У Солом'янському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці.

Нагадаємо, цієї ночі, 17 червня, ворог здійсни комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та балістику. У місті значні руйнування.