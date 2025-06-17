Массированная атака на столицу: количество пострадавших возросло до 114

фото: ГСЧС Киева

В Дарницком районе Киева в результате комбинированной российской атаки погибли три человека

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Всего к медикам после массированной атаки врага обратились 114 пострадавших. 68 из них госпитализировали. Другие после оказания медицинской помощи не нуждались в госпитализации", — отметил глава города.

Как известно, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

В результате массированной атаки врага на столицу погибли 14 человек.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, в Киеве после атаки пропавшими без вести считаются 5 человек.