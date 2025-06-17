06:10  17 червня
Укрзалізниця призначила пасажирські поїзди на літній сезон: графік руху
05:40  17 червня
На Півдні українські воїни влаштували російським штурмовикам "FPV-суботник"
05:05  17 червня
У Білій Церкві з річки дістали тіло жінки
UA | RU
UA | RU
17 червня 2025, 06:55

Росія завдала масованого удару по Києву: зруйновані будинки, десятки постраждалих

17 червня 2025, 06:55
Читайте также на русском языке
фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Цієї ночі, 17 червня, ворог здійсни комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та балістичну зброю

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті ворожих атак у Солом'янському районі пошкоджено два житлових будинки.

У 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 12 людей отримали допомогу на місці, 6 – госпіталізовані.

Пожежу вдалося локалізувати, але на місці продовжують працювати вогнеборці та медики, щоби допомогти всім постраждалим.

На другій локації внаслідок ворожого удару були зруйновані конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Місцева влада організувала гуманітарний штаб для допомоги постраждалим за адресою вул. Академіка Шалімова 9, а (школа № 67).

Рятувальники активно ведуть роботи з розбору завалів та пошуку людей, які можуть бути під руїнами.


За словами міського голови Віталія Кличка, під час атаки на Київ у Солом'янському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть – біологічну смерть.

Окрім цього, зареєстровані виклики медичних бригад до кількох інших районів столиці, зокрема в Дніпровському, Дарницькому, Солом'янському та Святошинському районах. Бригади екстреної допомоги вже прямують на місця подій.

Нагадаємо, вночі, 16 червня, внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали двоє мирних мешканців. Росіяни також атакували мирні населені пункти Київської області. В Обухівському районі постраждав 60-річний чоловік. У нього діагностовано різані рани руки та обличчя.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ терористи атака руйнування російська армія поранені
Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, авто та інфраструктура
16 червня 2025, 18:33
На Дніпропетровщині обстріляли енергетиків під час робіт на лінії електропередач
16 червня 2025, 16:52
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Київ під атакою: 14 загиблих, офіційні дані від КМВА
17 червня 2025, 07:16
Укрзалізниця призначила пасажирські поїзди на літній сезон: графік руху
17 червня 2025, 06:10
На Півдні українські воїни влаштували російським штурмовикам "FPV-суботник"
17 червня 2025, 05:40
У Білій Церкві з річки дістали тіло жінки
17 червня 2025, 05:05
Співак Позитив розповів, як він таємно збирає гроші на майбутнє для доньки
17 червня 2025, 04:45
На Одещині викрили розкрадання коштів на укриттях
17 червня 2025, 04:25
Катався без прав і шолома: на Рівненщині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст
17 червня 2025, 03:55
На Рівненщині горіла триповерхова будівля
17 червня 2025, 03:35
Співачка Альона Омаргалієва розповіла, як змінились її стосунки з чоловіком-військовим
17 червня 2025, 03:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »