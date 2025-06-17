Росія завдала масованого удару по Києву: зруйновані будинки, десятки постраждалих

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Цієї ночі, 17 червня, ворог здійсни комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та балістичну зброю

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті ворожих атак у Солом'янському районі пошкоджено два житлових будинки.

У 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 12 людей отримали допомогу на місці, 6 – госпіталізовані.

Пожежу вдалося локалізувати, але на місці продовжують працювати вогнеборці та медики, щоби допомогти всім постраждалим.

На другій локації внаслідок ворожого удару були зруйновані конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Місцева влада організувала гуманітарний штаб для допомоги постраждалим за адресою вул. Академіка Шалімова 9, а (школа № 67).

Рятувальники активно ведуть роботи з розбору завалів та пошуку людей, які можуть бути під руїнами.



За словами міського голови Віталія Кличка, під час атаки на Київ у Солом'янському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть – біологічну смерть.



Окрім цього, зареєстровані виклики медичних бригад до кількох інших районів столиці, зокрема в Дніпровському, Дарницькому, Солом'янському та Святошинському районах. Бригади екстреної допомоги вже прямують на місця подій.

Нагадаємо, вночі, 16 червня, внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали двоє мирних мешканців. Росіяни також атакували мирні населені пункти Київської області. В Обухівському районі постраждав 60-річний чоловік. У нього діагностовано різані рани руки та обличчя.