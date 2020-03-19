У Кличко обещают развозить медиков и правоохранителей на работу

Медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозку

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозку

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время эфира на телеканале "Украина24".

По его словам, в условиях действия ряда ограничений в стране, которые продиктованные необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, это работники, работа которых сегодня является особенно важной, а остальным гражданам стоит остаться дома.

"И требование остаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны придерживаться карантина, перевести работников в режим дистанционной работы", – сказал он.

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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров, из-за чего в Киеве возник транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

После этого киевская власть решила разработать план специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями.

С 17 марта "Укрзализныця" прекратила международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине. С 18 марта "УЗ" ввела ограничения в работе железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.