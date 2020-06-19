Проти медиків кардіоцентру, в якому лежав Владислав Мангер, порушено кримінальні справи

Їм інкримінують видачу "липових" довідок главі Херсонської облради

Їм інкримінують видачу "липових" довідок главі Херсонської облради

Фото: ХОКД

Проти лікарів Херсонського обласного кардіодиспансеру, де перебував підозрюваний у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер, відкрили два кримінальних провадження.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк", пише RegioNews.

Лікарям, які переховували Владислава Мангера та видавали йому фейкові довідки, загрожує кримінальна відповідальність. Правоохоронці відкрили провадження щодо працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру", - йдеться в повідомленні.

За словами активістів, медикам загрожує відповідальність за двома статтями кримінального кодексу:

№343 ч.2 - Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила;

№366, ч.1 - Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Також у дописі йдеться про те, що головлікар кардіодиспансеру Мазуряк не вперше переховує Мангера від суду. Раніше він прихистив Мангера під час іншого судового розгляду.

Але цього разу Мазуряку хоча б не вдалось випросити для себе таким чином премій, почесних звань, медалей чи хоча б грамоту. А ще сумніше - що Мазуряк підставив свій колектив. І їм тепер разом з ним за це відповідати. Ціна такої "послуги" замовнику Катерини Гандзюк - втрата лікарями посади, високі штрафи або й позбавлення волі", - підсумували активісти.

Лікарям, які переховували Владислава Мангера та видавали йому фейкові довідки, загрожує кримінальна відповідальність.... Опубліковано Хто замовив Катю Гандзюк? Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

Нагадаємо, Печерський районний суд вночі 19 червня відправив під варту голову Херсонської облради Владислава Мангера. Його підозрюють в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Як відомо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися в Херсонську обласну раду.

12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.

16 червня, співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко, коментуючи рішення суду, заявив про намір звернутися в Європейський суд з прав людини.

В той же день захист голови Херсонської облради Владислава Мангера під час засідання з обрання запобіжного заходу заявив про відвід судді, тому засідання відклали, а самого Мангера відпустили.

17 червня, тимчасова слідча комісія виявила недоліки в розслідуванні справи Гандзюк.