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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 17:52 9

Голову Херсонської облради Мангера примусово доставлять на суд по справі Гандзюк

12 червня 2020, 17:52 9
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Фото: скріншот відео
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Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який є одним із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.

Обвинувачення просить заарештувати Мангера за тиск на свідків, тому Печерський райсуд Києва виніс таке рішення.

Сьогодні суд дозволив примусовий привід", - цитує видання слова одного із працівників прокуратури.

Також прокуратура планує просити суд заарештувати Мангера через те, що він нібито тиснув на свідків у справі Гандзюк.

Досудове розслідування у справі Гандзюк було продовжене до 29 липня через нові обставини.

За даними прокуратури, Мангеру було вручене клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Стосовно ще одного обвинуваченого, Олексія Левіна, також було поновлене слідство.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися у Херсонську обласну раду.

суд убивство ОДА Катерина Гандзюк Владислав Магнер
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