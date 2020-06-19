У Вінниці COVID-19 підтвердили у 76 працівників станції швидкої допомоги

При цьому штат станції становить 203 особи

При цьому штат станції становить 203 особи

Фото: Facebook

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, ситуація залишається вкрай складною

Із 203 осіб 76 працівників вінницької станції швидкої допомоги захворіли коронавірусом. Це досить серйозний показник. В більшості своїй захворіли водії, фельдшери, просто лікарі медичних бригад", - повідомив Моргунов.

Він зазначив, що всім співробітникам станції зробили ПЛР-тестування, і вона не припиняє свою роботу. На виклики виїжджають медики, у яких не було виявлено вірусу.

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Напомним, Минздрав хочет усилить контроль за соблюдением правил карантина. Також Денис Шмигаль заявив, що Україна на порозі нової хвилі коронавірусу.