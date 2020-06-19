Прокуратура назвала причини обшуків у мерії Дніпра

Посадовців міської ради звинувачують у зловживанні службовим становищем під час держзакупівель

Посадовців міської ради звинувачують у зловживанні службовим становищем під час держзакупівель

Фото: Наше місто

Прокуратура Дніпропетровської області спільно з СБУ провела ряд обшуків в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом зловживання службовим становищем посадовцями комунального підприємства міськради під час проведення державних закупівель, що спричинило державі тяжкі наслідки.

Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області, пише RegioNews.

За версією правоохоронців, комунальне підприємство Дніпровської міської ради провело тендерні закупівлі рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) на суму понад 130 млн грн.

Переможцями тендерів стали посередники - вісім фізичних осіб-підприємців (що мають ознаки фіктивності), з якими і укладено договори на надання вказаних послуг. При цьому комунальне підприємство має штат працівників, які фактично і виконують ці роботи.

19 червня 2020 року правоохоронцями проведено ряд обшуків в офісних приміщеннях комунального підприємства міськради, офісах фігурантів справи, за місцем їх мешкання та в автомобілях останніх. Вилучено грошові кошти, носії інформації та документацію, яка має значення для слідства.

Обшук також проведено в офісному приміщенні одного з місцевих ЗМІ, під час якого вилучено документацію, що стосується вищезазначених договорів, укладених з усіма переможцями тендерів, ключі електронного цифрового підпису фізичних осіб-підприємців та їх печатки.

Досудове розслідування триває. Встановлюються причетні до злочину особи.

У комунальному підприємстві, де відбулись обшуки, інформацію прокуратури поки що не коментують.

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, у Дніпрі пройшли масові обшуки в міськраді