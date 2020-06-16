Суд над Мангером перенесли через відвід судді

Його підозрюють в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк

Його підозрюють в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк

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Захист голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера під час засідання з обрання запобіжного заходу заявив про відвід судді, тому засідання відклали, а самого Мангера відпустили.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив адвокат Дмитро Ільченко, передає RegioNews.

Було заявлено клопотання про відвід судді, який розглядає клопотання про запобіжний захід. Чомусь із 20 суддів суду 18 не брали участі в автоматичному розподілі справи", - сказав адвокат.

На думку Ільченка, це може свідчити про заангажованість судді, який також приймав рішення про примусову доставку Мангера в суд.

За його словами, упродовж не більше двох днів клопотання повинен розглянути інший суддя.

Що стосується самого Мангера, то він вільна людина, у нього зараз тільки одне зобов'язання - з'являтися за повісткою в суд", - повідомив адвокат.

Він додав, що Мангер буде перебувати в Києві та очікувати на продовження судового засідання.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора считают, що Гандзюк замовив Владислав Магнер.

11 червня стало відомо, що Владислав Мангер планує балотуватися у Херсонську обласну раду.

12 червня Печерський районний суд Києва дозволив здійснити примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Також Печерський районний суд Києва 15 червня прийняв рішення про надання дозволу на його затримання.

Сьогодні, 16 червня, співробітники Служби безпеки України затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко, коментуючи рішення суду, заявив про намір звернутися в Європейський суд з прав людини.